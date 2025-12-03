Kasım enflasyonu açıklandı: Gözler 2026 asgari ücretine çevrildi
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, enflasyon kasım ayında aylık yüzde 0,87, yıllık ise yüzde 31,07 olarak gerçekleşti. Bu yıl asgari ücretin enflasyon karşısında 10 aylık kaybı 6 bin 322 liraya ulaşırken açlık sınırı ise 29 bin 282 TL'ye yükseldi. Verilerin ardından milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren 2026 asgari ücret süreci yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti.
TÜİK’in kasım enflasyonunun yıllık yüzde 31,07’ye ulaşmasıyla, yıl boyunca alım gücü eriyen asgari ücrette 2026 zammı yeniden kritik başlık haline geldi. Açlık sınırının 29 bin 282 TL’ye çıktığı dönemde, mevcut asgari ücretin 10 aylık enflasyon kaybı 6 bin 322 liraya ulaştı.
Mevcut durumda bir işçi için brüt 26.005,50 TL, kesintilerin ardından net 22.104,67 TL olarak uygulanan asgari ücret, 2025 yılı boyunca resmi enflasyon karşısında önemli ölçüde değer kaybetmişti.
Yeni dönem ücret belirlemesinde hem enflasyon hem de refah payı tartışmaları belirleyici olacak.
Orta Vadeli Program’da (OVP) asgari ücret artışının yüzde 28,5 seviyesinde olabileceği hesaplanırken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası son Enflasyon Raporu’nda 2025 yıl sonu için tahmin aralığını yüzde 31–33 bandına yükseltmişti.
Asgari ücret için masadaki zam senaryoları
Politika yapıcıların değerlendirmesine sunulan farklı zam oranlarına göre 2026 yılı için oluşabilecek net ve brüt asgari ücret rakamları şöyle:
Yüzde 20 zam
Net: 26.584 TL
Brüt: 31.206 TL
Yüzde 23 zam
Net: 27.188 TL
Brüt: 31.986 TL
Yüzde 25 zam
Net: 27.630 TL
Brüt: 32.506 TL
Yüzde 28,5 zam (OVP senaryosu)
Net: 28.404 TL
Brüt: 33.417 TL
Yüzde 30 zam
Net: 28.735 TL
Brüt: 33.807 TL
Yüzde 35 zam
Net: 29.841 TL
Brüt: 35.107 TL
Yüzde 40 zam
Net: 30.946 TL
Brüt: 36.407 TL