Kasım enflasyonu açıklandı: Gözler 2026 asgari ücretine çevrildi

TÜİK’in kasım enflasyonunun yıllık yüzde 31,07’ye ulaşmasıyla, yıl boyunca alım gücü eriyen asgari ücrette 2026 zammı yeniden kritik başlık haline geldi. Açlık sınırının 29 bin 282 TL’ye çıktığı dönemde, mevcut asgari ücretin 10 aylık enflasyon kaybı 6 bin 322 liraya ulaştı.

Mevcut durumda bir işçi için brüt 26.005,50 TL, kesintilerin ardından net 22.104,67 TL olarak uygulanan asgari ücret, 2025 yılı boyunca resmi enflasyon karşısında önemli ölçüde değer kaybetmişti.

Yeni dönem ücret belirlemesinde hem enflasyon hem de refah payı tartışmaları belirleyici olacak.

Orta Vadeli Program’da (OVP) asgari ücret artışının yüzde 28,5 seviyesinde olabileceği hesaplanırken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası son Enflasyon Raporu’nda 2025 yıl sonu için tahmin aralığını yüzde 31–33 bandına yükseltmişti.

Asgari ücret için masadaki zam senaryoları

Politika yapıcıların değerlendirmesine sunulan farklı zam oranlarına göre 2026 yılı için oluşabilecek net ve brüt asgari ücret rakamları şöyle:

Yüzde 20 zam

Net: 26.584 TL

Brüt: 31.206 TL

Yüzde 23 zam

Net: 27.188 TL

Brüt: 31.986 TL

Yüzde 25 zam

Net: 27.630 TL

Brüt: 32.506 TL

Yüzde 28,5 zam (OVP senaryosu)

Net: 28.404 TL

Brüt: 33.417 TL

Yüzde 30 zam

Net: 28.735 TL

Brüt: 33.807 TL

Yüzde 35 zam

Net: 29.841 TL

Brüt: 35.107 TL

Yüzde 40 zam

Net: 30.946 TL

Brüt: 36.407 TL