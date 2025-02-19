Kerkük-Ceyhan boru hattında petrol akışı ne zaman? Bakan Bayraktar açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kerkük-Ceyhan ham petrol boru hattında petrol akışının ne zaman başlayacağı konusunda henüz Irak tarafından Türkiye'ye bir bilgi gelmediğini söyledi.

Irak Petrol Bakanı, hafta başında petrol sevkiyatının bir hafta içinde tekrar başlayacağını ve merkezi yönetimin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden günde 300 bin petrol varili alacağını ifade etmişti. 2023 yılında akışı durdurulan petrol hattında günde 450 bin varillik petrol arzı sağlanıyordu.

Irak’a 23 milyar dolara mâl oldu

Paris merkezli Uluslararası Tahkim Mahkemesinin Türkiye ile Irak arasındaki petrol ihracatı konusunda verdiği karar sonrası 25 Mart 2023’te Irak'tan Ceyhan Limanı'na petrol akışı durmuştu. Türkiye'ye petrol ihracatının durmasının Irak’a 23 milyar dolardan daha fazla ekonomik zarara yol açtığı tahmin ediliyor.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Abdulgani ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ayşe Ekinci ve Irak Petrol Bakanı Abdulgani'nin Bağdat'ta görüştüğünü görüşmede, Türkiye ile Irak arasında petrol alanında işbirliğinin geliştirilmesinin ele alındığı belirtildi.