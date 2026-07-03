Kıdem tazminatı tavanı yeniden belirlendi

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte memur ve memur emeklilerinin yılın ikinci yarısında alacağı zam oranı yüzde 13,52 olarak kesinleşti. Memur maaş katsayısındaki artış, kıdem tazminatı tavanını da yukarı taşıdı.

1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesi uyarınca belirlenen kıdem tazminatı tavanı, 2026 yılının ilk yarısında uygulanan 64 bin 948 lira 77 kuruştan, yüzde 13,52'lik artışla 73 bin 729 lira 84 kuruşa yükseldi.

Yeni tutar 31 Aralık'a kadar geçerli

Yeni kıdem tazminatı tavanı, 1 Temmuz-31 Aralık 2026 tarihleri arasında geçerli olacak. Bu dönemde emeklilik, askerlik, haklı nedenle fesih veya işveren tarafından iş akdinin sona erdirilmesi gibi kıdem tazminatına hak kazandıran durumlarda ödenecek azami tutar bu rakam üzerinden hesaplanacak.