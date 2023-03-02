Kimya ihracatı şubatta 2,25 milyar dolar oldu

İKMİB'den yapılan açıklamaya göre, kimya sektörü, geçen ay 2,25 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sektörün ilk 2 aylık ihracatı ise 4,55 milyar dolar oldu. Bu yıl ocak-şubat döneminde yüzde 0,52'lik ihracat daralması gerçekleşti. Sektör, şubat ayında gerçekleştirdiği ihracat ile ülke ihracatından yüzde 13,6 pay aldı.

Şubat ayında en çok ihracat yapılan ülke İtalya oldu. İtalya'yı takip eden ilk 10'da yer alan diğer ülkeler ise İspanya, Rusya, Almanya, ABD, Romanya, Malta, Hollanda, İngiltere ve Irak olarak belirlendi. İlk 10 ülke arasında en çok artışı yüzde 179,98 ile Rusya gerçekleştirdi.

İtalya'ya geçen ay yapılan kimya ihracatı yüzde 36,38 artışla 166 milyon 700 bin dolar oldu. Şubatta İtalya'ya en çok ihraç edilen ilk 5 ürün grubu sırasıyla mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler, plastikler ve mamulleri, anorganik kimyasallar, organik kimyasallar ve kauçuk, kauçuk eşya olarak belirlendi.

Şubat ayında en çok plastikler ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildi

Geçen ay kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında plastikler ve mamulleri ihracatı, 715 milyon 819 bin dolarla kimya ihracatında ilk sırada bulunurken, ikinci sırada 515 milyon 426 bin dolarlık ihracatla mineral yakıtlar ve ürünler, üçüncü sırada 249 milyon 612 bin dolarla anorganik kimyasallar ihracatı yer aldı.

Anorganik kimyasalları takiben ilk 10'da yer alan diğer sektörler ise uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun, eczacılık ürünleri, kauçuk, kauçuk eşya, boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları, muhtelif kimyasal maddeler, organik kimyasallar ve yıkama müstahzarları oldu.

"Bu büyük acının yaralarını hep birlikte sarmaya çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, şubat ayında büyük bir felaket yaşandığını, bu üzücü sürecin herkesi derinden etkilediğini belirterek, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve ülkeye başsağlığı diledi.

Depremden etkilenen bölgelerde acil ihtiyaçları karşılamak üzere sektör üretici ve ihracatçıların ilk günden itibaren destek sağladığını ve sağlamaya devam ettiğini aktaran Pelister, şunları kaydetti:

"Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen bu büyük acının yaralarını hep birlikte sarmaya çalışıyoruz. Şubat ayında ülke ihracatımız 18,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kimya sektörümüzün ihracatı ise 2,25 milyar dolar oldu. Depremden etkilenen bölgelerdeki ekonomiyi, üretimi tekrar canlandırabilmenin en önemli desteklerinden birinin ihracat olduğunu görüyoruz. Bu bakımdan ihracatçılar olarak üzerimize düşen sorumluluk bilinciyle daha fazla çalışacağız.

Şubat ayında Ambiente 2023 fuarına katıldık, ECRM Fransa Ticaret Heyeti ve Cosmeet Afrika ticaret heyetini gerçekleştirdik. Suudi Arabistan'da düzenlenen The Big 5 Saudi fuarı ve Rusya'da düzenlenen Interlakokraska fuarına info stand katılımını gerçekleştirdik. İngiltere'de düzenlenen White Label World Expo 2023 fuarının milli katılım organizasyonunu gerçekleştirerek bu yıl ilk kez katılım sağladık. Önümüzdeki dönemde yurt dışı etkinliklerimize yoğun olarak devam edeceğiz."

Pelister, ekonomik kalkınmaya en önemli katkıyı veren ve 27 sektöre dokunan bir sektör olarak ülkenin yaralarını sarmak için devlet ve kurumlar ile birlikte hareket ederek bu zorlu sürecin aşılacağına inandığını, hem İKMİB hem de ihracatçıların çatı kuruluşu TİM olarak her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirtti.