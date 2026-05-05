Kırmızı et üretimi 2025’te geriledi: Son bir yılda yüzde 10,5 düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 yılı Kırmızı Et Üretim İstatistikleri, sektörde dikkat çeken bir daralmaya işaret etti. Buna göre, 2024 yılında 2 milyon 105 bin 895 ton olan toplam kırmızı et üretimi, 2025’te yüzde 10,5 azalarak 1 milyon 885 bin 130 tona düştü.

Tüm türlerde tüketim düştü

Alt kalemler incelendiğinde düşüşün tüm hayvan türlerine yayıldığı görüldü. Sığır eti üretimi yüzde 11,5 azalışla 1 milyon 313 bin 7 ton olurken, koyun eti üretimi yüzde 8,1 gerileyerek 468 bin 470 ton olarak hesaplandı. Keçi eti üretimi yüzde 8,8 düşüşle 90 bin 744 ton, manda eti üretimi ise yüzde 6,3 azalarak 12 bin 909 ton seviyesinde gerçekleşti.

Üretim artış trendi sınırlı

Öte yandan uzun vadeli veriler, üretimde artış trendinin sürdüğünü ancak son yılda sert bir kırılma yaşandığını da gösterdi. Buna göre toplam kırmızı et üretimi 2016 yılında 1 milyon 303 bin 648 ton seviyesindeyken, 2025 itibarıyla 1 milyon 885 bin 130 tona ulaştı.

Üretim kompozisyonunda ise sığır eti ağırlığını korudu. 2025 yılında toplam üretimin yüzde 69,7’sini sığır eti oluştururken, koyun etinin payı yüzde 24,9, keçi etinin payı yüzde 4,8 ve manda etinin payı yüzde 0,7 olarak hesaplandı.