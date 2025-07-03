KKM bakiyesi 550 milyar TL'nin altına geriledi

27 Haziran haftasına ilişkin bankacılık sektörü verilerine göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş devam ederken, krediler ve toplam mevduat hacminde artış görüldü.

Bankacılık sektörüne ilişkin haftalık verilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 559,3 milyar TL seviyesinden 543,8 milyar TL’ye gerileyerek düşüş eğilimini sürdürdü.

Aynı dönemde toplam kredi hacmi 19 trilyon 159,6 milyar TL’den 19 trilyon 450,2 milyar TL’ye yükselirken, bankacılık sistemindeki toplam mevduat 22 trilyon 704,8 milyar TL’den 23 trilyon 132,1 milyar TL’ye çıktı.

Tüketici kredileri 2 trilyon 337,2 milyar TL’den 2 trilyon 369,3 milyar TL’ye yükselirken, bireysel kredi kartı borçları da 2 trilyon 157 milyar TL seviyesinden 2 trilyon 219 milyar TL’ye çıktı.

Öte yandan takipteki alacaklar 420,2 milyar TL’den 425 milyar TL’ye yükselerek sınırlı bir artış kaydetti.