KKM bakiyesi bir haftada 700 milyon lira azaldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 9 Ocak haftasına ilişkin verilerine göre, bankacılık sektöründe toplam kredi hacmi artışını sürdürürken Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları’ndaki düşüş dikkat çekti.

Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları’ndaki çözülme devam etti.

Buna göre, KKM bakiyesi geçen hafta 724 milyon TL azalarak 5,79 milyar TL’ye geriledi.

Bir önceki hafta bu tutar 6,51 milyar TL seviyesindeydi.