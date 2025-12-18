KKM hesaplarında çıkış sürüyor: Bakiyeler 1,3 milyar TL geriledi

Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 1 milyar 318 milyon lira azalarak 11 milyar 605 milyon liraya düştü.

Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 0,04’ünü oluşturdu.

Son haftalardaki düşüşle birlikte KKM bakiyeleri 10 milyar TL seviyesine yaklaşmış oldu.