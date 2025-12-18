KKM hesaplarında çıkış sürüyor: Bakiyeler 1,3 milyar TL geriledi
Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki çözülme devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan verilere göre, 12 Aralık haftasında KKM bakiyesi 12,92 milyar TL’den 11,6 milyar TL’ye geriledi.
Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 1 milyar 318 milyon lira azalarak 11 milyar 605 milyon liraya düştü.
Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 0,04’ünü oluşturdu.
Son haftalardaki düşüşle birlikte KKM bakiyeleri 10 milyar TL seviyesine yaklaşmış oldu.