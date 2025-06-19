KKM hesaplarında gerileme sürüyor: 5,2 milyar TL'lik haftalık düşüş

BDDK verilerine göre kur korumalı TL mevduat hesapları 5 Haziran haftasında 5,2 milyar TL azaldı. Toplam bakiye 566,3 milyar TL’ye geriledi.

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 571,5 milyar TL'den 566,3 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 18 trilyon 915 milyar TL'den 19 trilyon 63,6 milyar TL'ye, mevduat 22 trilyon 3 milyar TL'den 22 trilyon 668,2 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 2 trilyon 300 milyar TL'den 2 trilyon 336,1 milyar TL'ye , bireysel kredi kartları 2 trilyon 186 milyar TL'den 2 trilyon 196,3 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 412,4 milyar TL'den 415,1 milyar TL'ye yükseldi.