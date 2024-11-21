KKM ve katılma hesapları 39,4 milyar TL geriledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 289,6 milyar TL'den 1 trilyon 250,2 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 15 trilyon 148,8 milyar TL'den 15 trilyon 160,7 milyar TL'ye , mevduat 17 trilyon 891,1 milyar TL'den 18 trilyon 326 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 1 trilyon 897,2 milyar TL'den 1 trilyon 893,5 milyar TL'ye gerilerken, bireysel kredi kartları 1 trilyon 667,4 milyar TL'den 1 trilyon 676,5 milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar ise 276,3 milyar TL'den 280,3 milyar TL'ye çıktı.