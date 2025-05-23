KKM ve katılma hesapları 600 milyar TL’nin altına geriledi

KKM ve katılma hesaplarındaki toplam tutar 16 Mayıs haftasında 600 milyar TL’nin altına indi. K0rediler ve mevduat ise artış gösterdi.

Aynı haftada toplam kredi hacmi 18 trilyon 417 milyar TL’den 18 trilyon 444,5 milyar TL’ye yükselirken, toplam mevduat hacmi ise 21 trilyon 926,6 milyar TL’ye ulaştı. Böylece haftalık bazda kredilerde 27,5 milyar TL, mevduatta ise yaklaşık 394,6 milyar TL'lik artış kaydedildi.

Tüketici kredilerinde sınırlı bir gerileme görülürken, 2 trilyon 260 milyar TL olan hacim 2 trilyon 257,8 milyar TL’ye indi. Bireysel kredi kartı borçlarında da düşüş devam etti; toplam borç stoku 2 trilyon 68 milyar TL’den 2 trilyon 60,2 milyar TL’ye geriledi.

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar ise aynı haftada 393,6 milyar TL’den 395,6 milyar TL’ye çıktı.