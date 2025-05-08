KKM ve katılma hesaplarında 25,5 milyar TL’lik gerileme

BDDK verilerine göre, 2 Mayıs haftasında kur korumalı mevduat ve katılma hesapları 25,5 milyar TL azaldı. Kredilerde artış sürerken, mevduat hacmi sınırlı düşüş gösterdi; tüketici kredileri ve bireysel kredi kartı borçları ise yükseldi.

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 685,2 milyar TL'den 659,7 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 18 trilyon 194,8 milyar TL'den 18 trilyon 373 milyar TL'ye çıkarken, mevduat 21 trilyon 548,8 milyar TL'den 21 trilyon 543,9 milyar TL'ye geriledi.

Tüketici kredileri 2 trilyon 229,2 milyar TL'den 2 trilyon 247,9 milyar TL'ye yükselirken, bireysel kredi kartları 2 trilyon 16,3 milyar TL'den 2 trilyon 80,5 milyar TL'ye çıktı

Takipteki alacaklar ise 380,6 milyar TL'den 388,2 milyar TL'ye geldi.