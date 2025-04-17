KKM ve katılma hesaplarında düşüş devam ediyor

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş devam ediyor.

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 744,3 milyar TL'den 728,1 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 17 trilyon 716,4 milyar TL'den 18 trilyon TL'ye çıkarken, mevduat 20 trilyon 978,2 milyar TL'den 21 trilyon 272,8 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 2 trilyon 186,3 milyar TL'den 2 trilyon 206,9 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 972,5 milyar TL'den 2 trilyon 5,5 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 358,3 milyar TL'den 366,1 milyar TL'ye geldi.