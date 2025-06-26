KKM ve katılma hesaplarında düşüş sürüyor

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş sürüyor.

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 566,3 milyar TL'den 559,3 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 19 trilyon 63,6 milyar TL'den 19 trilyon 159,6 milyar TL'ye, mevduat 22 trilyon 668,2 milyar TL'den 22 trilyon 704,8 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 2 trilyon 336,1 milyar TL'den 2 trilyon 337,2 milyar TL'ye yükselirken, bireysel kredi kartları 2 trilyon 196,3 milyar TL'den 2 trilyon 157 milyar TL'ye geriledi.

Takipteki alacaklar ise 412,4 milyar TL'den 420,2 milyar TL'ye yükseldi.