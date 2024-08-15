KKM ve katılma hesaplarında gerileme sürüyor

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş devam ediyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 764,3 milyar TL'den 1 trilyon 715 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 14 trilyon 138,5 milyar TL'den 14 trilyon 241,9 milyar TL'ye, mevduat 16 trilyon 783,2 milyar TL'den 16 trilyon 962,7 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 756,7 milyar TL'den 1 trilyon 769 milyar TL'ye yükselirken, bireysel kredi kartları 1 trilyon 536,5 milyar TL'den 1 trilyon 529,9 milyar TL'ye geriledi.

Takipteki alacaklar ise 244,3 milyar TL'den 246,9 milyar TL'ye çıktı.