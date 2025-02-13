KKM ve katılma hesaplarında gerileme sürüyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre 7 şubat haftasında krediler 16 trilyon 367,2 milyar TL'den 16 trilyon 485,7 milyar TL'ye, mevduat 19 trilyon 48,1 milyar TL'den 19 trilyon 254,5 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 2 trilyon 62,7 milyar TL'den 2 trilyon 67,2 milyar TL'ye yükselirken, bireysel kredi kartları 1 trilyon 908,7 milyar TL'den 1 trilyon 879,6 milyar TL'ye indi.

Takipteki alacaklar ise 314,7 milyar TL'den 320,2 milyar TL'ye yükseldi.