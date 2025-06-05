KKM ve katılma hesaplarında gerileme sürüyor

30 Mayıs haftasında Kur Korumalı Mevduat ve katılma hesapları 8,5 milyar TL azalarak 576,2 milyar TL’ye geriledi.

Söz konusu dönemde KKM ve katılma hesaplarının toplam büyüklüğü 584,7 milyar TL’den 576,2 milyar TL’ye geriledi. Böylece KKM’de haftalık bazda yaklaşık 8,5 milyar TL’lik düşüş yaşandı.

Aynı haftada toplam kredi hacmi 18 trilyon 655,9 milyar TL’den 18 trilyon 898,5 milyar TL’ye yükselerek yaklaşık 243 milyar TL artış kaydetti.

Toplam mevduat büyüklüğü ise 22 trilyon 18,5 milyar TL’den 22 trilyon 95,6 milyar TL’ye çıktı.

Tüketici kredileri ve kart harcamaları artışta

Tüketici kredileri: 2 trilyon 286,9 milyar TL → 2 trilyon 312,7 milyar TL

Bireysel kredi kartı borçları: 2 trilyon 105,1 milyar TL → 2 trilyon 180,6 milyar TL

Takipteki alacaklar 407 milyar TL'yi aştı

Bankacılık sektörünün takipteki alacakları, bir haftalık dönemde 400,8 milyar TL’den 407,4 milyar TL’ye yükseldi. Bu artış, tahsil edilemeyen kredi tutarındaki büyümeye dikkat çekiyor.