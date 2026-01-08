KKM’de çözülme sürüyor: Bir haftada 450 milyon TL çıkış

Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarındaki gerileme yeni yılın ilk haftasında da devam etti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) haftalık bültenine göre, 2 Ocak haftasında KKM bakiyesi 6,96 milyar TL’den 6,5 milyar TL’ye düştü.

Verilere göre, söz konusu haftada KKM hesaplarından yaklaşık 450 milyon TL’lik çıkış gerçekleşti. Böylece KKM’de çözülme eğilimi sürerken, sistemdeki toplam bakiye kademeli olarak azalmaya devam etti.