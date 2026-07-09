KKM'de gerileme sürüyor: 236 milyon liraya indi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, 3 Temmuz haftasında bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 209 milyar 210 milyon lira artış kaydetti. Böylece kredi hacmi 26 trilyon 537 milyar 292 milyon liradan 26 trilyon 746 milyar 502,5 milyon liraya çıktı.

Aynı dönemde bankacılık sektörünün toplam mevduatı ise bankalar arası işlemler dahil 396 milyar 923 milyon lira azalarak 29 trilyon 871 milyar 646 milyon liraya geriledi.

Tüketici kredilerinde artış

Tüketici kredilerinin toplam büyüklüğü haftalık bazda 18 milyar 146 milyon lira artarak 3 trilyon 389 milyar 465 milyon liraya ulaştı. Bu tutarın 804 milyar 396 milyon lirasını konut kredileri, 42 milyar 694 milyon lirasını taşıt kredileri, 2 trilyon 542 milyar 374 milyon lirasını ise ihtiyaç kredileri oluşturdu.

Öte yandan taksitli ticari kredilerin toplam tutarı 15 milyar 874 milyon lira azalışla 4 trilyon 123 milyar 160 milyon liraya indi.

Kredi kartı borçları yükseldi

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları geçen hafta yüzde 2,2 artarak 3 trilyon 287 milyar 292 milyon liraya çıktı. Bu rakamın 1 trilyon 210 milyar 677 milyon lirası taksitli, 2 trilyon 76 milyar 615 milyon lirası ise taksitsiz kredi kartı borçlarından oluştu.

Takipteki alacaklar arttı

3 Temmuz itibarıyla bankacılık sektöründe takipteki alacaklar önceki haftaya göre 18 milyar 714 milyon lira artarak 776 milyar 287 milyon liraya yükseldi. Bu alacakların 586 milyar 215 milyon lirası için özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları da 1 milyar 633 milyon lira artış göstererek 5 trilyon 755 milyar 35 milyon liraya ulaştı.

KKM bakiyesi geriledi

Kur Korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarının (KKM) büyüklüğü geçen hafta 8 milyon lira azaldı. Böylece KKM bakiyesi 236,2 milyon liraya gerileyerek düşüş eğilimini sürdürdü.