Kolombiya’da işsizlik 10 ayın en düşük seviyesinde

Kolombiya’nın işsizlik oranı, Eylül 2025’te yüzde 8,2’ye gerileyerek son 10 ayın en düşük seviyesini gördü. Bu oran, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 9,1 seviyesinin ve piyasa beklentisi olan yüzde 8,5’in altında gerçekleşti.

Verilere göre, kadınlarda işsizlik oranı yüzde 9,6, erkeklerde ise yüzde 7,1 olarak kaydedildi. Ülkedeki işsiz sayısı 204 bin kişi azalarak 2,13 milyona düşerken, genç işsizlik oranı 1,9 puanlık gerilemeyle yüzde 14,6’ya indi.

En fazla istihdam imalat sektöründe

Toplam istihdam edilen kişi sayısı 714 bin artarak 23,92 milyona yükseldi. En fazla istihdam artışı, 244 bin yeni çalışanla imalat sektöründe yaşandı.

Ayrıca, işgücüne katılım oranı yüzde 63,9’a çıkarak geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 63,5’in üzerine çıktı. İstihdamın nüfusa oranı da yüzde 57,7’den 58,7’ye yükseldi.

Uzmanlar, Kolombiya’da iş gücü piyasasındaki bu iyileşmenin, ekonomik toparlanma ve sanayi üretimindeki genişlemeyle bağlantılı olduğunu belirtiyor.