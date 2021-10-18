Konut fiyatları bir ayda yüzde 4 arttı

Son dönemde artan kira fiyatlarıyla gündeme gelen gayrimenkul sektöründe konut fiyatlarında da artış yaşanıyor. TCMB tarafından açıklanan ağustos konut fiyat endeksine verisine göre, fiyatlardaki aylık artış yüzde 3,9 olurken yıllık bazda artış yüzde 33,4 olarak gerçekleşti. Yıllık bazda reel artış ise yüzde 11,9 oldu.



Artışka birlikte endeks değeri ise 192,6'ya ulaştı.

Türkiye'de ağustos ayında Yeni Konutlar Fiyat Endeksi 208,3 olurken, Yeni Olmayan Konutlar Fiyat Endeksi 189,7 oldu. Birim Fiyat ise 4851,2 (TL/m2) olarak gerçekleşti.

İstanbul'da fiyatlar yüzde 4,3 arttı

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 4,3, 3,3 ve 3,8 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 30,7, 28,5 ve 33,6 oranlarında artış göstermiştir. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,4 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 11,9 oranında arttı.