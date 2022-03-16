Konut fiyatları ocak ayında yüzde 13 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayı Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 13,1 oranında artan Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 77,4, reel olarak ise yüzde 21,2 oranında arttı.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi, 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 13,1 oranında artarak veri setinde görülen en yüksek seviye olan 279,7 puana çıktı.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 14,1, 12,5 ve 13,6 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 83,5, 73,5 ve 73,1 oranlarında artış kaydetti.

Ocak ayında yeni konutlar fiyat endeksi yüzde 85,7 artışla 267,8'den 304,0'e yükselirken, yeni olmayan konutlar fiyat endeksi yüzde 75,9 artarak 242,1'den 275,4'e geldi. Aralık ayında 7496,5TL/M2 olan birim fiyat ise Ocak ayında 7479,5 olarak açıklandı.