Konut fiyatlarında artış sürdü: Reel gerileme ise devam ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre, Konut Fiyat Endeksi (KFE) 2026 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 artarak 223,4 seviyesine çıktı.

Konut fiyatları yıllık bazda nominal olarak yüzde 26,6 yükselirken, aynı dönemde reel olarak yüzde 4,3 geriledi. Veriler, konut fiyatlarındaki artışın enflasyonun altında kaldığını gösterdi.

Üç büyükşehirde artış devam etti

Nisan ayında İstanbul’da konut fiyatları aylık bazda yüzde 1,6, Ankara’da yüzde 2,6 ve İzmir’de yüzde 2,1 arttı.

Yıllık bazda ise İstanbul’da yüzde 26,2, Ankara’da yüzde 29,9 ve İzmir’de yüzde 26,7 oranında yükseliş kaydedildi.

En yüksek artış Erzurum bölgesinde görüldü

Bölgesel verilere göre yıllık konut fiyat artışının en yüksek olduğu bölge yüzde 33,6 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Kars ve Iğdır oldu.

En düşük yıllık artış ise yüzde 16,7 ile Aydın, Denizli ve Muğla bölgesinde gerçekleşti.

Yeni kiracı kira endeksi yüzde 31,7 arttı

Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) ise nisanda aylık bazda yüzde 1,7 arttı. Endeks yıllık bazda nominal olarak yüzde 31,7 yükselirken, reel olarak yüzde 0,5 azaldı.

İstanbul’da yeni kiracı kira endeksi aylık yüzde 1,4, Ankara’da yüzde 2,8 ve İzmir’de yüzde 1,2 artış gösterdi.

Yıllık bazda ise kira artışı İstanbul’da yüzde 36,2, Ankara’da yüzde 36,7 ve İzmir’de yüzde 29,4 olarak hesaplandı.

Ankara kira artışında zirvede yer aldı

Bölgesel bazda yeni kiracı kira endeksinde en yüksek yıllık artış yüzde 36,7 ile Ankara bölgesinde görüldü.

En düşük yıllık artış ise yüzde 21,5 ile Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye bölgesinde kaydedildi.