Konut fiyatlarında gerileme sürüyor: Satılıkta yıllık reel düşüş yüzde 3,7

sahibinden.com ile BETAM’ın ortak raporuna göre, eylülde hem kiralık hem satılık konutlarda reel fiyatlar geriledi.

Rapora göre, satılık konutların yıllık reel fiyatı yüzde 3,7, kiralık konutların reel fiyatı ise yüzde 2,6 oranında azaldı. Ülke geneli reel konut fiyat endeksi eylülde aylık bazda yüzde 0,9 düşüşle 154 seviyesine, reel kira endeksi ise 175,6’ya geriledi.

Bölgesel olarak bakıldığında, İstanbul’da reel kira fiyatları yüzde 2,6, Ankara’da yüzde 3,4 artarken, İzmir’de yüzde 4,5 oranında düştü.

Raporda ayrıca, eylül ayında satılık konut talebinin aylık bazda yüzde 3,6, kiralık konut talebinin ise yüzde 14,2 azaldığı belirtildi.