Konut fiyatlarında reel kayıp sürüyor: Kirada bölgesel fark büyüdü

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2026 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) ve Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) verilerini açıkladı. Verilere göre konut fiyatları yıllık bazda yüzde 25 artarken, enflasyondan arındırıldığında yüzde 5,1 geriledi. Yeni kiracıların ödediği kiralarda ise yıllık artış yüzde 28,4 olarak kaydedildi.

Konut fiyatları aylık yüzde 1,5 arttı

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi, Temmuz 2026'da bir önceki aya göre yüzde 1,5 artarak 234,8 seviyesine yükseldi.

Konut fiyatları geçen yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 25 artmasına rağmen reel olarak yüzde 5,1 azaldı.

İstanbul ve Ankara'da yükseldi, İzmir'de geriledi

Üç büyükşehirde konut fiyatlarının aylık seyri farklılaştı. Temmuz ayında KFE, İstanbul'da yüzde 2,7, Ankara'da yüzde 2,2 yükselirken İzmir'de yüzde 0,5 geriledi.

Yıllık bazda konut fiyatları İstanbul'da yüzde 27,7, Ankara'da yüzde 26,6 ve İzmir'de yüzde 23,1 arttı.

Konut fiyatlarında en yüksek artış bu bölgede

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre yıllık konut fiyat değişimleri incelendiğinde en yüksek artış yüzde 35,5 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkâri ve Muş'u kapsayan bölgede gerçekleşti.

En düşük yıllık artış ise yüzde 16,4 ile Balıkesir ve Çanakkale bölgesinde kaydedildi.

Yeni kiracıların kiraları yıllık yüzde 28,4 arttı

TÜİK'in açıkladığı Yeni Kiracı Kira Endeksi ise Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 yükseldi. Yeni kiracıların kira fiyatları yıllık bazda nominal olarak yüzde 28,4 artarken reel olarak yüzde 2,6 azaldı.

İstanbul'da yeni kiracı kira endeksi aylık yüzde 1,7, Ankara'da yüzde 2,2 yükseldi. İzmir'de ise yüzde 1,8'lik düşüş görüldü.

Yıllık kira artışı İstanbul'da yüzde 32,4, Ankara'da yüzde 28,6 ve İzmir'de yüzde 26,3 olarak hesaplandı.

Kirada en yüksek artış Karadeniz'de

Bölgesel verilere göre yeni kiracı kiralarında yıllık bazda en yüksek artış yüzde 35 ile Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon'u kapsayan bölgede gerçekleşti.

Balıkesir ve Çanakkale ise yüzde 18,8 ile yeni kiracı kiralarının yıllık bazda en düşük arttığı bölge oldu.