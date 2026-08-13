Konut piyasasında temmuz sürprizi: Bir tarafta düşüş, diğer tarafta hızlı artış

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2026 dönemine ilişkin Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri'ni açıkladı. Temmuz ayında Türkiye genelinde 123 bin 603 konut satılırken, ilk ve ikinci el satışlarda yıllık bazda düşüş görüldü. İpotekli konut satışlarında ise yüzde 23,7'lik artış dikkat çekti.

Konut satışları 123 bini aştı

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde temmuz ayında 42 bin 529 ilk el konut satışı gerçekleştirildi. İlk el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 azaldı. İlk el satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 34,4 oldu.

İkinci el konut satışları ise yıllık bazda yüzde 20,8 gerileyerek 81 bin 74 olarak kaydedildi. İkinci el satışların toplam satışlardan aldığı pay yüzde 65,6'ya ulaştı.

Böylece temmuz ayında ilk ve ikinci el olmak üzere toplam 123 bin 603 konut el değiştirdi.

İpotekli satışlarda yüzde 23,7'lik artış

Konut satışlarında genel görünüm aşağı yönlü olurken ipotekli satışlarda artış kaydedildi. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,7 artarak 23 bin 888'e yükseldi.

Diğer konut satışları ise yüzde 23,1 azalışla 99 bin 715 oldu. Toplam konut satışlarının yüzde 19,3'ünü ipotekli, yüzde 80,7'sini ise diğer satışlar oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, ilk el konut satışları bir önceki aya kıyasla yüzde 5,1, ikinci el konut satışları ise yüzde 5,4 geriledi.

Yabancıya konut satışında Ruslar ilk sırada

Yabancılara yapılan konut satışları temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 artarak 2 bin 120'ye çıktı. Yabancıların toplam konut satışlarından aldığı pay yüzde 1,7 olarak gerçekleşti.

Ocak-temmuz döneminde ise yabancılara satılan konut sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 azalarak 11 bin 203 oldu.

Ülke uyruklarına göre temmuz ayında en fazla konut satışı 394 adetle Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Rusya'yı 189 konutla İran, 145 konutla Ukrayna vatandaşları izledi.

İlk el iş yeri satışları arttı

Temmuz ayında Türkiye genelinde ilk el iş yeri satışları yıllık bazda yüzde 16,4 artarak 5 bin 777'ye yükseldi. İkinci el iş yeri satışları ise yüzde 12,2 azalarak 10 bin 956 olarak gerçekleşti.

İpotekli iş yeri satışlarında da güçlü artış görüldü. Bu kategoride satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 57,6 artarak 695'e çıktı. Diğer iş yeri satışları ise yüzde 5,7 azalışla 16 bin 38 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, ilk el iş yeri satışları bir önceki aya göre yüzde 8,2 artarken ikinci el iş yeri satışları yüzde 3,1 geriledi.