Konut satışları haziranda yeniden yükselişe geçti

Türkiye genelinde konut satışları haziran ayında yıllık bazda yüzde 29,1 azalmasına karşın; bir önceki aya göre iki katından fazla artış kaydetti. Mayıs ayında 59 bin adet olarak gerçekleşen konut satışları haziran ayında 134 bin 731 olarak gerçekleşti.

Mart ayında 100 bin adedi geçen, nisanda 95 bin ile yüzleri güldüren konut satışları, mayıs ayındaki tam kapanmanın etkisiyle 59 bin adet olarak gerçekleşmiş ve son 1 yılın en düşük seviyesine gerilemişti.

Yıllık bazda neden geriledi?

Konut satışları geçen yılın haziran ve temmuz aylarında sırasıyla 190 bin ve 230 bin adede ulaşarak tüm zamanların en yüksek aylık performansını sergilemişti. Geçen yıl pandemi etkilerinin en güçlü hissedildiği nisan ve mayıs aylarında ertelenen talep ve kamu bankalarının kredi faizlerinde sunduğu fırsatlar konut satışlarında rekor getirmişti.

Zirvede yine İstanbul var

Konut satışlarında İstanbul 25 bin 833 konut satışı ve yüzde 19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 401 konut satışı ve yüzde 9,9 pay ile Ankara, 7 bin 522 konut satışı ve yüzde 5,6 pay ile İzmir izledi.



Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 12 konut ile Hakkari, 32 konut ile Ardahan ve 64 konut ile Bayburt oldu.

İpotekli konut satışları aylık bazda neredeyse 3'e katlandı

Türkiye genelinde Haziran ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,5 azalış göstererek 28 bin 878 oldu. Bir önceki aya göre ise ipotekli satışlarda güçlü bir artış göstererek 3 katına çıktı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 21,4 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 6 bin 217 konut satışı ve yüzde 21,5 pay ile ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 2 konut ile Hakkari oldu.

Haziran ayında 40 bin 92 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,6 azalarak 40 bin 92 oldu. Mayıs ayında 18 bin olan sıfıt konut satılşları da haziran ayında yaklaşık 2 katına çıktı. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 29,8 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 772 konut satışı ve yüzde 16,9 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 2 bin 647 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 128 konut satışı ile İzmir izledi.

İkinci el konut satışlarında 94 bin 639 konut el değiştirdi

İkinci el konut satışları da neredeyse iki buçuk katına çıktı ve 40 binden 94 bin 639 adede çıktı. İkinci el konutlar yıllık bazda ise 28 azaldı. İkinci el konut satışlarında İstanbul 19 bin 61 konut satışı ve yüzde 20,1 pay ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 73,8 oldu. İkinci el konut satışlarında Ankara 10 bin 754 konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 5 bin 394 konut satışı ile İzmir izledi.