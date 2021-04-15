Konut satışları üst üste iki aydır yükselişte

Leyla İLHAN



Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 111 bin 241 oldu. Geçen yılın temmuz ayında 229 bin ile rekor kırdıktan sonra üst üste 6 aydır gerileyen konut satışları 70 bin adede kadar Düşmüştü. 6 ay sonra ilk kez geçen şubat ayında yükselen konut satışları 81 bin olarak 222'ye çıkmıştı. Satışlardaki artış mart ayında da devam etti ve bir önceki aya göre artış yüzde 37 düzeyinde gerçekleşti. Konut satışlarındaki artışta ipotekli konut satışlarındaki yüzde 49'luk artış etkili oldu.

İpotekli konut satışları bir önceki aya göre yüzde 49 arttı



Türkiye genelinde Mart ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,7 azalış göstererek 21 bin 815 oldu. Bir önceki ayda 14 bin 669 düzeyindeki ipotekli konut satışları, aylık bazda ise yüzde 49 artış kaydetti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 19,6 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 4 bin 643 konut satışı ve yüzde 21,3 pay ile ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 1 konut ile Hakkari oldu.

Mart ayında kısıtlamaların gevşetilmesi satışları artırdı

Mart ayındaki yükselişle birlikte ocak ve şubat ayında sonra satışlar yeniden 100 bin bandının üstüne çıktı. Sektöre göre artış mart ayında kısıtlamaların hafiflemesinden kaynaklandı. Verileri değerlendiren TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, rakamın tekrar 100 bin bandının üzerine çıkmasında kısıtlamaların 1 Mart itibarıyla hafifletilmesinin ve konut kredisi faiz oranlarının bir önceki aya göre çok ufak da olsa azalış yönünde olmasından kaynaklandığını söyledi. Diğer taraftan konut alım- satımı için mart ve sonrasının sezonsal genel olarak satışların arttığı bir dönem olduğunu belirten Maya, “Ayrıca iş günü sayısı olarak mart ayı 23 işgünü ile en fazla işgününe sahip ay olarak karşımıza çıkıyor. İpotekli satışlarda ise önemli bir hareketlilikten bahsetmek mümkün değil. Nitekim konut kredisi faiz oranları yılın başından beri yıllık yüzde 18’ ler seviyesinde devam ediyor. İlk kez satılan konutlar için de arza katılan konut miktarındaki azalma ister istemez ilk kez satılan konutlarda oransal olarak bir azalma getirdi. 2021 yılı ilk çeyreği için ilk kez satılan konutlarda yeni normalin yüzde 30’lar bandı olduğunu söylemek mümkün görünüyor ” değerlendirmesini yaptı.

Diğer satış türleri sonucunda 89 bin 426 konut el değiştirdi

Diğer konut satışları Mart ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,9 artarak 89 bin 426 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 17 bin 364 konut satışı ve yüzde 19,4 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 78,9 oldu. Ankara 8 bin 224 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 5 bin 158 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 13 konut ile Ardahan oldu.

Mart ayında 33 bin 365 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,1 azalarak 33 bin 365 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %30,0 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 317 konut satışı ve %18,9 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 2 bin 98 konut satışı ile Ankara ve bin 836 konut satışı ile İzmir izledi.

İkinci el konut satışlarında 77 bin 876 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4,4 artış göstererek 77 bin 876 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 15 bin 690 konut satışı ve %20,1 pay ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %71,3 oldu. Ankara 8 bin 905 konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 4 bin 800 konut satışı ile İzmir izledi.

Satışlarda İstanbul yine ilk sırada

Konut satışlarında İstanbul 22 bin 7 konut satışı ve yüzde 19,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 11 bin 3 konut satışı ve yüzde 9,9 pay ile Ankara, 6 bin 636 konut satışı ve yüzde 6,0 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 15 konut ile Ardahan, 16 konut ile Hakkari ve 52 konut ile Tunceli oldu.