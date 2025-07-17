KONUTDER: Konuta erişim için kredi kısıtları kaldırılmalı

Türkiye genelinde konut satışları, Haziran 2025’te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,8 artarak 107 bin 723 adede ulaştı. 1. el konut satışları ise yüzde 32 artışla 33 bin 569 adet olarak gerçekleşti. Böylece, toplam satışlar içinde 1. el konutların payı yüzde 31,2 oldu.

KONUTDER Başkanı Ziya Yılmaz, yılın ilk yarısında toplam 691 bin 893 konut satıldığını belirterek, “Bu rakam son beş yılın en yüksek ilk yarı performansına işaret ediyor. Enflasyonun düşmesi ve faiz oranlarında olası bir geri çekilme ile birlikte yıl sonunda 1,5 milyon adedin üzerine çıkılmasını bekliyoruz” dedi.

1. el ve kredili satışların payı geri planda kaldı

Yılmaz, satışlardaki genel artışa karşın 1. el konutların ve kredili alımların payının geçmiş yıllara kıyasla gerilediğine dikkat çekti. “2016-2020 arasında 1. el satışların ilk altı aylık ortalaması yüzde 45 civarındaydı. Son beş yılda bu oran yüzde 30’a kadar düştü. Aynı şekilde, kredili satışların payı da aynı dönemde ortalama yüzde 31’den yüzde 17 seviyelerine geriledi” ifadelerini kullandı.

“Konut kredisi kısıtlamaları gözden geçirilmeli”

Ziya Yılmaz, konut ve kira fiyatlarının kontrol altına alınabilmesi için konut finansmanının önünün açılması gerektiğini vurguladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in arz odaklı yaklaşımını desteklediklerini belirten Yılmaz, “Dar gelirli kesimin ev sahibi olabilmesi için uzun vadeli kredi olanakları sunulmalı. Bu noktada BDDK’nın kredi kısıtlamalarını kaldırması, ilk etapta 1. el ve kredili satışlara doğrudan olumlu yansıyacaktır” değerlendirmesinde bulundu.