Konutta yükseliş sürüyor: Sıfır satışlar yüzde 23,1 arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2026 dönemine ilişkin Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri'ni yayımladı. Verilere göre, haziran ayında konut piyasasında satışlar hem sıfır hem de ikinci el segmentinde artış kaydetti.

Türkiye genelinde sıfır konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,1 artarak 43 bin 406'ya ulaştı. İkinci el konut satışları ise yüzde 12,5 yükselişle 86 bin 573 olarak gerçekleşti. Böylece toplam konut satışlarının yüzde 33,4'ünü ilk el, yüzde 66,6'sını ise ikinci el satışlar oluşturdu.

İpotekli satışlarda güçlü artış

Haziran ayında ipotekli konut satışları yıllık bazda yüzde 72,1 artışla 25 bin 993'e çıktı. Diğer satış türleri ise yüzde 7,1 artarak 103 bin 986 oldu. Toplam satışlar içinde ipotekli işlemlerin payı yüzde 20, diğer satışların payı ise yüzde 80 olarak hesaplandı.

Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise sıfır konut satışları yıllık bazda yüzde 1,5, ikinci el satışlar ise yüzde 8,6 geriledi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre sıfır satışlar yüzde 2,3, ikinci el satışlar yüzde 0,9 arttı.

Yabancılara satışta Ruslar ilk sırada

Yabancılara yapılan konut satışları haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 artarak 2 bin 15'e yükseldi. Yabancıya satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 1,6 oldu.

Ocak-haziran döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 azalarak 9 bin 83 olarak gerçekleşti.

Haziran ayında yabancılara en fazla konut satışı 381 adet ile Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Rusya'yı 170'er konutla Ukrayna ve İran vatandaşları izledi.

İş yeri satışları da yükseldi

Haziran ayında iş yeri satışlarında da artış yaşandı. Sıfır iş yeri satışları yıllık bazda yüzde 30,8 artarak 5 bin 126'ya, ikinci el iş yeri satışları ise yüzde 14,6 yükselişle 11 bin 439'a çıktı.

İpotekli iş yeri satışları yüzde 86,7 artışla 745 olurken, diğer iş yeri satışları yüzde 17,2 yükselerek 15 bin 820 olarak kaydedildi.

Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ilk el iş yeri satışları yıllık bazda yüzde 4,9 artarken, ikinci el satışlar yüzde 6,6 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre sıfır iş yeri satışları yüzde 4, ikinci el iş yeri satışları ise yüzde 1,4 artış gösterdi.