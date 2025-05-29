Kur korumalı hesaplar 584,7 milyar TL’ye geriledi: 9 ayın en yavaş çıkışı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık verilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarının toplam büyüklüğü 23 Mayıs haftasında 596,1 milyar TL’den 584,7 milyar TL’ye geriledi. Böylece kur korumalı ürünlerdeki çözülme trendi sürdü.

Aynı haftada toplam kredi hacmi 18 trilyon 444,5 milyar TL’den 18 trilyon 655,9 milyar TL’ye yükseldi. Tüketici kredileri 2 trilyon 257,8 milyar TL’den 2 trilyon 286,9 milyar TL’ye çıkarken, bireysel kredi kartı borçları 2 trilyon 105,1 milyar TL seviyesine ulaştı.

Mevduatlar 22 trilyon TL sınırını geçti

Toplam mevduat hacmi de aynı dönemde 21 trilyon 926,6 milyar TL’den 22 trilyon 18,5 milyar TL’ye yükseldi. Böylece bankacılık sistemindeki toplam mevduat büyüklüğü 22 trilyon TL sınırını aşmış oldu.

Takipteki alacaklar 400 milyar TL’yi geçti

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar ise 395,6 milyar TL’den 400,8 milyar TL’ye yükseldi. Bu artış, bireysel borçluluk ve geri ödeme performansının yakından izlenmesi gerektiğine işaret ediyor.