Kur korumalı mevduatlar 625,9 milyar TL’ye geriledi

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş devam ediyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 659,7 milyar TL'den 625,9 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 18 trilyon 373,0 milyar TL'den 18 trilyon 416,8 milyar TL'ye çıkarken, mevduat 21 trilyon 543,9 milyar TL'den 21 trilyon 532 milyar TL'ye geriledi.

Tüketici kredileri 2 trilyon 247,9 milyar TL'den 2 trilyon 259,7 milyar TL'ye yükselirken, bireysel kredi kartları 2 trilyon 80,5 milyar TL'den 2 trilyon 68,3 milyar TL'ye çıktı

Takipteki alacaklar ise 388,2 milyar TL'den 393,6 milyar TL'ye geldi.