Kur korumalı mevduatta çözülme sürüyor: Bakiye 3,15 milyar TL’ye geriledi
Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarında çözülme hız kesmeden devam ediyor. KKM bakiyesi geçen hafta 1,61 milyar TL azalarak 3,15 milyar TL seviyesine geriledi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), verilerine göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarında geçen hafta 1,61 milyar TL’lik azalış yaşandı.
BDDK, haftalık bülteninde yer alan verilere göre, 23 Ocak haftasında kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarının toplam büyüklüğü 4,76 milyar TL’den 3,146 milyar TL’ye düştü.
Böylece bir haftada KKM hesaplarından yaklaşık 1,61 milyar TL çıkış gerçekleşti.