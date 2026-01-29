Kur korumalı mevduatta çözülme sürüyor: Bakiye 3,15 milyar TL’ye geriledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), verilerine göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarında geçen hafta 1,61 milyar TL’lik azalış yaşandı.

BDDK, haftalık bülteninde yer alan verilere göre, 23 Ocak haftasında kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarının toplam büyüklüğü 4,76 milyar TL’den 3,146 milyar TL’ye düştü.

Böylece bir haftada KKM hesaplarından yaklaşık 1,61 milyar TL çıkış gerçekleşti.