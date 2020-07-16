Küresel piyasalarda günün yakından izlenen verileri

16 Temmuz 2020

Çin:

Gayri safi yurt içi hasıla yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3.2, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 11.5 arttı.

Sanayi üretimi haziran ayında yıllık yüzde 4.8 arttı.

Perakende satışlar haziran ayında yıllık yüzde 1.8 düşüşle 3 trilyon 352.6 milyar yuana geriledi.

Konut fiyat endeksi haziran ayında yüzde 4.9 yükseldi.

Birleşik Krallık:

İşsizlik oranı 3 aylık hesaplamalara göre mayıs ayında, nisan ayına göre bir değişim göstermeyerek, yüzde 3.9’da sabit kaldı.

Fransa:

Tüketici fiyat endeksi haziran ayında aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 0.2 arttı. Endeks mayıs ayında aylık yüzde 0.1 düşmüş, yıllık yüzde 0.1 artmıştı.

İtalya:

Ticaret dengesi mayıs ayında, nisan ayındaki 977 milyon euroluk açıktan sonra, 1 trilyon 505 milyar euro fazla verdi,

Euro Bölgesi:

Euro Bölgesinde Avrupa Merkez Bankası politika faizini, beklentiler doğrultusunda, yüzde 0.5’te sabit tuttu.

Yeni araç satışları haziranda yıllık yüzde 24 düşüşle 1 milyon 131 bin 843 adede geriledi.

ABD:

İlk defa yapılan işsizlik başvuruları 10 Temmuz haftasında, haftalık 10 bin kişi azalışla, 1 milyon 300 bin kişiye geriledi.

Devam eden işsizlik başvuruları 3 Temmuz haftasında, 26 Haziran haftasındaki 17 milyon 760 bin kişiden, 17 milyon 338 bin kişiye geriledi.

4 haftalık ortalama işsizlik başvuruları 10 Temmuz haftasında, 60 bin kişi azalışla, 1 milyon 375 bin kişiye geriledi.

Perakende satışlar haziran ayında, beklenti olan yüzde 5’in üzerinde, aylık yüzde 7.5 arttı. Perakende satışlar mayıs ayında yüzde 18.2 artmıştı.

İş stokları mayıs ayında, nisan ayındaki yüzde 1.4’lük daralma ardından, beklentiler doğrultusunda yüzde 2.5 daraldı.

EIA doğal gaz stok değişimi 10 temmuz haftasında, 3 temmuz haftasındaki 56 milyar metreküplük artış sonrasında, beklenti olan 47 milyar metreküplük artışın altında 45 milyar metreküp arttı.







