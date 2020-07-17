Küresel piyasalarda günün yakından izlenen verileri

17 Temmuz 2020

Euro bölgesi:

- Tüketici fiyat endeksi haziran ayında , beklentileri karşılayarak, aylık ve yıllık yüzde 0.3 arttı. Endeks mayıs ayında aylık yüzde 0.1 düşmüş, yıllık yüzde 0.3 artmıştı.

- Çekirdek tüketici fiyat endeksi haziran ayında, beklentileri karşılayarak, aylık yüzde 0.3 ve yıllık yüzde 0.8 arttı. Endeks mayıs ayında aylık yüzde 0.3 ve yıllık yüzde 0.8 artmıştı.

- İnşaat üretimi haziran ayında aylık yüzde 27.9 artarken yıllık yüzde 11.9 düştü. Endeks mayıs ayında aylık yüzde 18.3 ve yıllık yüzde 31 düşmüştü.

İtalya:

- Sanayi satışları haziran ayında aylık yüzde 41.9 artarken, yıllık yüzde 25.9 düştü. Beklenti aylık yüzde 32.7 ve yıllık 42.6 düşüş yönünde olmasıydı. İtalya’nın sanayi satışları mayıs ayında aylık yüzde 29.8 ve yıllık yüzde 47.2 düşmüştü.

- Sanayi siparişleri haziran ayında aylık yüzde 42.2 artarken yıllık yüzde 34.7 düştü. Beklenti aylık yüzde 37 ve yıllık yüzde 42.9 düşüş yönündeydi. İtalya’nın siparişleri satışları mayıs ayında aylık yüzde 31.6 ve yıllık yüzde 48.6 düşmüştü.

ABD:

- İnşaat izinleri, mayıs ayındaki yüzde 14.1’lik artışla ulaştığı 1 milyon 216 binden, haziran ayında yüzde 2.1 artışla, beklenti olan 1 milyon 290 binin altında, 1 milyon 241 bin oldu.

- İnşaat başlangıçları, mayıs ayındaki yüzde 8.2’lik artışla ulaştığı 1 milyon 11 binden, haziran ayında, yüzde 17.3 artışla, beklenti olan 1 milyon 169 bini aşarak, 1 milyon 186 bin oldu.

- Michigan Üniversitesi Tüketici Hissiyatı Endeksi haziran ayında, mayıs ayındaki 78.1 puandan, 79 puanlık beklentinin altında kalarak, 73.2 puana geriledi.