Küresel piyasalarda günün yakından izlenen verileri

20 Temmuz 2020

Japonya:

- Ticaret dengesi haziran ayında, 35.8 milyar yenlik açık beklentisinin üzerinde, 268.8 milyar yen açık verdi. Japonya’nın ticaret dengesi mayıs ayında 833.4 milyar yen açık vermişti.

- İhracat haziran ayında, beklenti olan yüzde 24.9’luk düşüşün üzerinde, yüzde 26.2 düştü. İhracat mayıs ayında yüzde 28.3 düşmüştü.

- İthalat haziran ayında, beklenti olan yüzde 16.8’lik düşüşün altında, yüzde 14.4 düştü. İthalat mayıs ayında yüzde 26.2 düşmüştü.

Çin:

- En düşük kredi faiz oranı haziran ayında, mayıs ayına göre bir değişim göstermeyerek yüzde 3.85’te sabit kaldı.

Avrupa Birliği:

- Cari hesap mayıs ayında, beklenti olan 19.1 milyar euroluk beklentinin altında, 7.95 milyar euro fazla verdi. Avrupa Birliği nisan ayında 14.4 milyar euro fazla vermişti.

Almanya:

- Üretici fiyat endeksi haziran ayında aylık olarak bir değişim göstermezken, yıllık yüzde 1.8 düştü. Üretici fiyat endeksi beklentileri aylık yüzde 0.2 artış ve yıllık yüzde 1.5 düşüş yönündeydi. Almanya’da üretici fiyat endeksi mayıs ayında aylık yüzde 0.4 ve yıllık yüzde 2.2 düşmüştü.