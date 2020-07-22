Küresel piyasalarda günün yakından izlenen verileri

22 Temmuz 2020

ABD:

- MBA mortgage başvuruları, 17 Temmuz haftasında yüzde 4.1 arttı. Başvurular 10 Temmuz haftasında yüzde 5.1 artmıştı.

- Konut fiyat endeksi mayıs ayında, beklenti doğrultusunda, aylık yüzde 0.3 düştü. Endeks nisan ayında yüzde 0.1 yükselmişti.

- Mevcut konut satışları haziran ayında, 4.78 milyonluk beklentinin altında, 4.72 milyon adet oldu. Konut satışları mayıs ayında 3.91 milyon adetti.

- Mevcut konut satışları değişimi haziran ayında yüzde 24.5'lik beklentinin altında yüzde 20.7 arttı. konut satışları mayıs ayında yüzde 9.7 azalmıştı.

- EIA ham petrol stokları 17 Temmuz haftasında, 2 milyon 88 bin varillik düşüş beklentisinin üzerinde, 4 milyon 892 bin varil azaldı. Ham petrol stokları 10 Temmuz haftasında 7 milyon 493 bin varil azalmıştı.