Küresel piyasalarda günün yakından izlenen verileri

23 Temmuz 2020

ABD:

- İlk kez yapılan işsizlik başvuruları 17 Temmuz haftasında, beklenti olan 1 milyon 300 bin kişinin üstünde, haftalık 109 bin kişi artışla 1 milyon 416 bin kişi olud. İlk kez işsizlik başvurusu yapanlar 10 Temmuz haftasında 1 milyon 107 bin kişiydi.

- Devam eden işsizlik başvuruları 10 Temmuz haftasında, beklenti olan 17 milyon 67 bin kişinin altında, 16 milyon 197 bin oldu. İşsizlik başvurusu yapmaya devam eden kişi sayısı 3 temmuz haftasında 17 milyon 304 bindi.

- 4 haftalık ortalama işsizlik başvuruları 17 Temmuz haftasında 1 milyon 360 bin oldu, 4 haftalık başvuru ortalaması geçen hafta 1 milyon 376 bindi.

Euro bölgesi:

- Tüketici güveni temmuz ayında, beklenti olan 12 puanlık düşüşün üstünde, 15 puan düştü. Tüketici güveni haziran ayında 14.7 puan düşmüştü.