Küresel piyasalarda günün yakından izlenen verileri

24 Temmuz 2020

Birleşik Krallık:

- GfK tüketici güveni temmuz ayında, beklenti olan 26 puanın üstünde, 27 puan düştü. Endeks haziran ayında da 27 puan düşmüştü.

- Perakende satışlar temmuz ayında aylık yüzde 13,9 artarken, yıllık yüzde 1,6 düştü. Aylık ve yıllık veriler beklentiye göre olumlu.

- İmalat satın alma yöneticileri endeksi temmuz ayında, haziran ayındaki 50,1 puandan 53,6 puana yükseldi. Beklenti 52 puana yükselmesiydi.

- Hizmet satın alma yöneticileri endeksi haziran ayında, haziran ayındaki 47,1 puandan 56,6 puana yükseldi. Beklenti 51.1 puana yükselmesiydi.

Almanya:

- İmalat satın alma yöneticileri endeksi temmuz ayında, haziran ayındaki 45,2 puandan 50 puana yükseldi. Beklenti 48 puana yükselmesiydi.

- Hizmet satın alma yöneticileri endeksi temmuz ayında , haziran ayındaki 47,3 puandan 56,7 puana yükseldi. Beklenti 50,5 puana yükselmesiydi.

- Bileşik satın alma yöneticileri endeksi temmuz ayında, haziran ayındaki 47 puandan 55,5 puana yükseldi. Beklenti 50,3 puana yükselmesiydi.



Euro Bölgesi:

- İmalat satın alma yöneticileri endeksi temmuz ayında, haziran ayındaki 47,4 puandan 55,1 puana yükseldi. Beklenti 51 puana yükselmesiydi.

- Hizmet satın alma yöneticileri endeksi temmuz ayında, haziran ayındaki 48,3 puandan 55,1 puana yükseldi. Beklenti 52 puana yükselmesiydi.

- Bileşik satın alma yöneticileri endeksi temmuz ayında, haziran ayındaki 48,5 puana yükseldi. Beklenti 51,1puana yükselmesiydi.



ABD:

- İmalat satın alma yöneticileri endeksi temmuz ayında, haziran ayındaki 49.8 puandan, beklenti olan 51,5 puanın altında, 51,3 puana yükseldi.

- Hizmet satın alma yöneticileri endeksi temmuz ayında, haziran ayındaki 47,9 puandan, beklenti olan 51 puanın altında, 49,6 puana yükseldi.

- Bileşik satın alma yöneticileri endeksi temmuz ayında, haziran ayındaki 47,9 puandan 50 puana yükseldi.

- Yeni ev satışları haziran ayında, temmuz ayındaki 682 bin adetten, 776 bin adete yükseldi, konut satış artış oranı yüzde 13,8 oldu.