Küresel piyasalarda günün yakından izlenen verileri
Küresel piyasalarda COVID-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı önlemler alınırken Pazartesi günü yayımlanan resmi verilerden seçmeler şöyle:
Japonya:
Öncü ekonomik endeks mayıs ayında, beklenti olan 79,3 puanın altında, 78,4 puana yükseldi. Endeks nisan ayında 77,7 puandaydı.
- Endüstriyel faaliyet endeksi mayıs ayında, aylık yüzde 3,5 düştü. Endeks nisan ayında yüzde 7,6 düşmüştü.
Almanya:
- IFO iş iklimi anketi temmuz ayında, beklenti olan 89,3 puanın üzerinde, 90,5 puana yükseldi. Anket haziran ayında 86,3 puanı işaret etmişti
- IFO mevcut durum anketi temmuz ayında, beklenti olan 85 puanın altında, 84,5 puana yükseldi. Anket sonuçları haziran ayında 83,3 puanı gösteriyordu.
- IFO beklenti anketi temmuz ayında, beklenti olan 93,7 puanın üstünde, 97 puana yükseldi. Haziran ayında yapılan anket 91,6 puanı işaret etmişti.
ABD:
- Dayanıklı mal siparişleri hazirana yında, beklenti olabn yüzde 7,2'lik artışın üstünde, yüzde 7,3 arttı. Siparişler haziran ayında yüzde 15,1 yükselmişti.
- Dallas Fed imalat endeksi haziran ayında, 3 puan geriledi. Endeks mayıs ayında 6,1 puan düşmüştü.