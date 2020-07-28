Küresel piyasalarda günün yakından izlenen verileri
Küresel piyasalarda COVID-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı önlemler alınırken Salı günü yayımlanan resmi verilerden seçmeler şöyle:
Japonya:
- Kurumsal hizmet fiyat endeksi haziran ayında yıllık yüzde 0,8 arttı. Endeksi mayıs ayında yüzde 0,5 artmıştı.
ABD:
- Richmond Fed imalat endeksi temmuz ayında, 10 puan yükseldi, endeks haziran ayında 27 puan düşmüştü.
- Konut fiyat endeksi mayıs ayında, beklenti olan yüzde 4'ün altında, yıllık yüzde 3,7 arttı. Endeks nisan ayında yıllık yüzde 3.9 artmıştı.
- Tüketici güveni haziran ayında 92,6 puana geriledi, beklenti 94,5 puana gerilemesiydi. Endeks, haziran ayında 98.3 puandaydı.