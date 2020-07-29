Küresel piyasalarda günün yakından izlenen verileri

29 Temmuz 2020

Almanya:

- İthalat fiyat endeksi haziran ayında, aylık yüzde 0,6 artarken, yıllık yüzde5,1 düştü. Endeks mayıs ayında aylık yüzde 0,3 artmış, yıllık yüzde 7 düşmüştü.

İspanya:

- Perakende satışlar haziran ayında, beklenti olan yüzde 5,9'luk düşüş altında, yüzde 4,5 düştü. satışlar mayıs ayında yıllık yüzde 5,3 düşmüştü.

İtalya:

- Üretici fiyat endeksi haziran ayında aylık yüzde 035 arttı, yıllık yüzde 4,5 düştü. Endeks mayıs ayında aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 5,3 düşmüştü.

Birleşik Krallık:

- Geniş para arzı haziran ayında aylık yüzde 1 ve yıllık yüzde 13,1 arttı.

- Mortgage onayları haziran ayında, mayıs ayındaki 9 milyon 273 binden, 40 milyon 10 bin adete yükseldi.

ABD:

- MBA mortgage başvuruları 24 Temmuz haftasında, 17 Temmuz haftasındaki yüzde 4,1'lik artış sonrasında, yüzde 0,8 arttı.

- Toptan satış stokları

- Mallar ticaret dengesi haziran ayında, 70,64 milyar dolar açık verdi. açık mayıs ayunda 75,26 milyar dolardı.

- EIA ham petrol stok değişimi 24 Temmuz haftasında, 17 Temmuz haftasındaki 4 milyon 892 bin varillik artış sonrasında, 16 milyon 612 bin varil düştü.