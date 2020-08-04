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Küresel piyasalarda günün yakından izlenen verileri

Küresel piyasalarda Salı günü yayımlanan resmi verilerden seçmeler şöyle:

Küresel piyasalarda günün yakından izlenen verileri
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Avrupa Birliği:
- Üretici fiyat endeksi haziran ayında, aylık yüzde 0,7 artarken, yıllık yüzde 3,7 azaldı. beklenti aylık yüzde 0,5 artış ve yıllık yüzde 3,9 düşüştü. Endeks mayıs ayında aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 5 düşmüştü.

ABD:
- Fabrika siparişleri haziran ayında, aylık yüzde 6,2 arttı. Mayıs ayında yüzde 7,7 artan fabrika siparişleri artış beklentisi yüzde 5 düzeyindeydi.

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