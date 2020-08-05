Küresel piyasalarda günün yakından izlenen verileri

05 Ağustos 2020

Çin:

- Hizmet satın alma yöneticileri endeksi temmuz ayında, haziran ayındaki 58,4 puandan, 54,1 puana geriledi. Beklenti 56,8 puana gerilemesiydi.

Avrupa Birliği:

- Hizmet satın alma yöneticileri endeksi temmuz ayında, haziran ayındaki 55,1 puanın altında, 54,7 puanda kaldı. Beklenti endekste bir değişim olmamasıydı.

- Bileşik satın alma yöneticileri endeksi temmuz ayında, haziran ayındaki 54,8 puanın üstünde, 54,9 puana yükseldi.

- Perakende satışlar haziran ayında aylık yüzde 5,7 ve yıllık yüzde 1,3 arttı. Beklenti aylık yüzde 5,9 artış, yıllık yüzde 0,5 düşüş yönündeydi. Avrupa Birliğinin perakende satışları mayıs ayında aylık yüzde 20,3 artmış, yıllık yüzde 3,1 düşmüştü.

Birleşik Krallık:

- Hizmet satın alma yöneticileri endeksi temmuz ayında, haziran ayındaki 56,6 puandan, 56,5 puana geriledi. Beklenti endeksin 56,6 puanda sabit kalması yönündeydi.

Almanya:

- Hizmet satın alma yöneticileri endeksi temmuz ayında, haziran ayındaki 56,7 puandan, 55,6 puana geriledi. Beklenti endekste bir değişim olmamasıydı.

- Bileşik satın alma yöneticileri endeksi temmuz ayında, haziran ayındaki 55,5 puandan, 55,3 puana geriledi. Beklenti endekste bir değişim olmamasıydı.

İtalya:

- Hizmet satın alma yöneticileri endeksi temmuz ayında, haziran ayındaki 46,4 puandan, 51,6 puana yükseldi. Beklenti 51,1 puana yükselmesiydi.

İspanya:

- Hizmet satın alma yöneticileri endeksi temmuz ayında, haziran ayındaki 50,2 puandan, 51,9 puana yükseldi. Beklenti 52 puana yükselmesiydi.

Fransa:

- Hizmet satın alma yöneticileri endeksi temmuz ayında, haziran ayındaki 57,8 puandan, 57,3 puana geriledi. Beklenti endekste bir değişim olmamasıydı.

- Bileşik satın alma yöneticileri endeksi temmuz ayında, haziran ayındaki 57,6 puandan, 57,3 puana geriledi. Beklenti endekste bir değişim olmamasıydı.

ABD:

- Ticaret dengesi haziranda 50,7 milyar dolar açık verdi, beklenti açığını 50,1 milyar dolar olmasıydı. ABD'nin ticaret açığı mayıs ayında 54,8 milyar dolardı.

- ADP istihdam değişimi temmuzda, beklenti olan 1,5 milyonun çok altında 167 binde kaldı. İstihdam değişimi haziranda 4 milyon 314 bindi.

- MBA mortgage başvuruları 31 Temmuz haftasında yüzde 5,1 azaldı. Başvurular 24 Temmuz haftasında yüzde 0,8 azalmıştı.

- Hizmet satın alma yöneticileri endeksi temmuz ayında, haziran ayındaki 49,6 puandan, 50 puana yükseldi. Beklenti endeksin 49,6 puanda sabit kalmasıydı.

- Bileşik satın alma yöneticileri endeksi temmuz ayında, haziran ayındaki 50 puandan, 50,3 puana yükseldi. Beklenti endekste bir değişim olmamasıydı.

- İmalat dışı satın alma yöneticileri endeksi temmuz ayında, haziran ayındaki 57,1 puandan, 58,1 puana yükseldi. Beklenti endeksin 55 puana gerilemesiydi.

- İmalat dışı yeni siparişler temmuz ayında, haziran ayındaki 61,6 düzeyinden, 67,7 düzeyine yükseldi. Beklenti 64,7 düzeyine yükselmesiydi.

- EIA ham petrol stokları 31 Temmuz haftasında, 24 Temmuz haftasında görülen 10 milyon 612 milyon varillik düşüş ardından, 7 milyon 373 bin varil azaldı. Beklenti ham petrol stoklarının 3 milyon varil azalmasıydı.