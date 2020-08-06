Küresel piyasalarda günün yakından izlenen verileri

06 Ağustos 2020

Birleşik Krallık:

- Faiz oranı, beklentiler doğrultusunda değişmeyerek yüzde 0,1 düzeyinde sabit kaldı.

- Varlık alım programı miktarı değişmeyerek 745 milyar sterlinde sabit kaldı.

Almanya:

- Fabrika siparişleri haziran ayında aylık yüzde 27,9 artarken yıllık yüzde 11,3 düştü. Beklenti aylık yüzde 10,1 artış, yıllık yüzde 34 düşüş olması yönündeydi. Fabrika siparişleri mayıs ayında aylık yüzde 10,4 artmış, yıllık yüzde 29,3 düşmüştü.

İtalya:

- Sanayi üretimi haziran ayında aylık yüzde 8,2 artarken, yıllık yüzde 13,7 düştü. Beklenti aylık yüzde 5,1 artış ve yıllık yüzde 16,8 düşüş yönündeydi. Sanayi üretimi mayıs ayında aylık yüzde 41,6 artmış, yıllık yüzde 20,5 düşmüştü.

ABD:

- İlk kez yapılan işsizlik başvuruları 31 Temmuz haftasında, 24 Temmuz ahaftasındaki 1 milyon 435 bin kişiden, 1 milyon 186 bin kişiye geriledi. Beklenti 1 milyon 415 bin kişiye gerilemesiydi.

- Devam eden işsizlik başvuruları 24 Temmuz haftasında, 17 Temmuz haftasındaki 16 milyon 951 bin kişiden, 16 milyon 107 bin kişiye geriledi. beklenti 16 milyon 720 bin kişinin başvurulara devam etmesi yönündeydi.