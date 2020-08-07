Küresel piyasalarda günün yakından izlenen verileri

07 Ağustos 2020

Çin:

- Ticaret dengesi temmuz ayında, haziran ayındaki 46,42 milyar dolar fazladan, beklenti olan 42 milyar dolarlık fazlanın da üzerine çıkarak, 62,33 milyar dolar fazla verdi.

- İhracat temmuzda, beklenti olan yüzde 0,2'lik düşüş aksine, yüzde 7,2 arttı. İhracat haziran ayında yüzde 0,5 artmıştı.

- İthalat temmuz ayında, beklenti olan yüzde 1'lik artış aksine, yüzde 1,4 düştü. İthalat haziran ayına yğzde 2,7 artmıştı.

Japonya:

- Öncü ekonomik endeks haziran ayında, beklenti olan 78,8 puanın üstünde, 85 puana yükseldi. Endeks haziran ayında 78,3 puandaydı.

Almanya:

- Ticaret dengesi haziran ayında, beklenti olan 10,1 milyar euronun üstünde, 14,5 milyar euro fazla verdi. Ticaret dengesi mayıs ayında 7,5 milyar euro fazla vermişti.

- Sanayi üretimi haziran ayında aylık yüzde 8,9 artarken, yıllık yüzde 11,7 düştü. Sanayi üretimi mayıs ayında aylık yüzde 7,4 artarken, yıllık yüzde 19,5 düşmüştü.

- İhracat haziran ayında, beklenti olan yüzde 13,3'lük artışın üzerinde, yüzde 14,9 arttı. İhracat mayıs ayında yüzde 8,9 artmıştı.

- İthalat haziran ayında, beklenti olan yüzde 10,9'un altında, yüzde 7 arttı. İthalat mayıs ayında yüzde 3,6 artıştı.

Fransa:

- Ticaret dengesi haziran ayında, Temmuz ayındaki 7,46 milyar euroluk açıktan sonra, 7,96 milyar euro açık verdi.

- Sanayi üretimi haziran ayında, beklenti olan yüzde 8,9'un üzerinde, yüzde 12,7 arttı. Sanayi üretimi mayıs ayında yüzde 19,9 artmıştı.

- Avrupa Birliği'ne ihracat haziran ayında, mayıs ayındaki 27,71 milyar eurodan, 32,4 milyar euroya yükseldi.

- Avrupa Birliği'ne ithalat haziran ayında, mayıs ayındaki 35,17 milyar eurodan, 40,36 milyar euroya yükseldi.

Birleşik Krallık:

- Konut fiyat endeksi temmuz ayında aylık yüzde 1,6 ve bir önceki yılın aynı 3 aylık dönemine göre yüzde 3,8 arttı.

İtalya:

- Ticaret dengesi haziran ayında, beklenti olan 4 milyar 840 milyon euronun üstünde, 6 milyar 232 milyon euro fazla verdi. Ticaret dengesi mayıs ayında 5 milyar 584 milyon euro fazla vermişti.

ABD:

- İşsizlik temmuz ayında, beklenti olan yüzde 10,5'in altında, yüzde 10,9'a geriledi. İşsizlik haziran ayında yüzde 11,1 düzeyindeydi.

- Tarım dışı istihdam temmuz ayında, beklenti olan 1 milyon 600'in üzerinde, 1 milyon 763 bin oldu. Tarım dışı istihdam haziran ayında 4 milyon 791 kişiydi.

- Saatlik ortalama kazançlar temmuz ayında, beklenti olan yüzde 0,5'lik artışın altında, yüzde 0,2 arttı.

- Perakende satış stokları haziran ayında, beklenti olan yüzde 2'lik düşüşün altında, yüzde 1,4 azaldı. Stoklar mayıs ayında yüzde 2 düşmüştü.