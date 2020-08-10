Küresel piyasalarda günün yakından izlenen verileri
Küresel piyasalarda Cuma günü yayımlanan resmi verilerden seçmeler şöyle:
Çin:
- Tüketici fiyat endeksi temmuz ayında aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 2,7 arttı. Beklenti aylık ve yıllık olarak sırasıyla yüzde 0,4 ve yüzde 2,6 artmasıydı. Endeksi haziran ayında ylık yüzde 031 düşmüş, yıllık yüzde 2,5 artmıştı.
- Üretici fiyat endeksi temmuz ayında, haziran ayındaki yıllık yüzde 3'lük düşüş ardından, yıllık yüzde 2,4 düştü. Beklenti endeksin yüzde 2,5 düşmesiydi