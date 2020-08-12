Küresel piyasalarda günün yakından izlenen verileri

12 Ağustos 2020

Birleşik Krallık:

- Ticaret dengesi temmuz ayında, haziran ayındaki 4,3 milyar stelinlik fazladan, 5,3 milyar sterklin fazla verdi.

- Sanayi üretimi temmuz ayında aylık yüzde 9,3 artarken, yıllık yüzde 12,5 düştü. Beklenti aylık yüzde 9,2 artış ve yıllık yüzde 12,8 düşüş yönündeydi. Sanayi üretimi haziran ayında aylık yüzde 6 artmış, yıllık yüzde 20 düşmüştü.

- İmalat üretimi temmuz ayında aylık yüzde yüzde 11 artarken, yıllık yüzde 14,6 düştü. Beklenti aylık yüzde 10 artış ve yıllık yüzde 15 düşüş olması yönündeydi. İmalat üretimi haziran ayında aylık yüzde 8,4 artmış, yıllık uüzde 22,8 düşmüştü.

- Toplam iş yatırımları yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 31,4, bir ömnceiki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 31,3 azaldı.Beklenti bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,8 azalmasıydı.

- Gayri safi yurt içi hasıla temmuz ayında aylık yüzde 8,7 artarken, yıllık yüzde 21,7 düştü. Beklenti aylık yüzde 8 artış ve yıllık yüzde 22,4 düşüş olması yönündeydi.

Avrupa Birliği:

- Sanayi üretimi temmuz ayında aylık yüzde 9,1 artarken, yıllık yüzde 12,3 geriledi. Beklenti sanayi üretiminin aylık yüzde 10 artması ve yıllık yüzde 11,5 azalması yönündeydi. Sanayi üretimi haziran ayında aylık yüzde 12,3 artmış, yıllık yüzde 20,4 düşmüştü.

ABD:

- Tüketici fiyat endeksi temmuz ayında aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 1 arttı. Beklenti endeksin aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 0,8 artması yönündeydi. Endeks hazirana yında aylık ve yıllık olarak yüzde 0,6 artmıştı.

- Enerji ve gıda hariç tüketici fiyatları temmuz ayında aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 1,6 arttı. Beklenti endeksin aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 1,1 artmasıydı.

- EIA ham petrol stokları 7 Ağustos haftasında, beklenti olan 2 milyon 875 bin varillik azalışın üstünde, 4 milyon 512 bin varil azaldı. Stoklar 31 Temmuz haftasında 7 milyon 373 bin varil azalmıştı.