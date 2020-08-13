Küresel piyasalarda günün yakından izlenen verileri

13 Ağustos 2020

Birleşik Krallık:

- RCIS konut fiyat dengesi temmuzda, beklenti olan yüzde 5'lik düşüş aksine, yüzde 12 yükseldi. Endeksi haziran ayında yüzde 13 düşmüştü.

Almanya:

- Tüketici fiyat endeksi temmuzda, beklentileri karşılayarak, aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 0,1 düştü. Endeks haziranda da aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 0,1 düşmüştü.

- Toptan satış fiyat endeksi temmuzda aylık yüzde 0,5 artarken, yıllık yüzde 2,6 düştü. Endeks haziran ayında aylık yüzde 6 yükselmiş, yıllık yüzde 3,3 düşmüştü.

İspanya:

- Tüketici fiyat endeksi temmuzda, beklentileri karşılayarak, aylık yüzde 0,9 ve yıllık yüzde 0,6 düştü. Endeks haziranda da aylık yüzde 0,9 ve yıllık yüzde 0,6 düşmüştü.

ABD:

- İhracat fiyat endeksi temmuz ayında, aylık yüzde 0,8 artarken, yıllık yüzde 4,4 düştü. Beklentiler, endeksin aylık yüzde 0,6 yükselmesi ve yıllık yüzde 2,5 düşmesiydi. Endeks haziran ayında aylık yüzde 1,2 artmış, yıllık yüzde 4,4 düşmüştü.

- İthalat fiyat endeksi temmuz ayında, aylık yüzde 0,7 ararken, yıllık yüzde 3,3 düştü. Beklenti, endeksin aylık yüzde 0,4 artması ve yıllık yüzde 2,5 azalması yönündeydi. Endeks haziran ayında aylık yüzde 1,4 artmış, yıllık yüzde 3,8 düşmüştü.

- İl kez yapılan işsizlik başvuruları 7 Ağustos haftasında, 31 Temmuz haftasındaki 1 milyon 191 bin kişiden, 228 bin kişi azalarak, 963 bin kişiye geriledi.

- Devam eden işsizlik başvuruları 31 Temmuz haftasında, 24 Temmuz haftasındaki 16 milyon 90 bin kişiden, 604 bin kişi azalarak, 15 milyon 486 bin kişiye geriledi.

- 4 haftalık ortalama işszilik başvuruları 7 Ağustos haftasında 1 milyon 339 bin kişiden, 87 bin kişi azalışla 1 milyon 252 bin kişiye geriledi.

- EIA doğal gaz değişimi 7 Ağustos haftasında, 31 temmuz haftasındaki 33 milyar feetküpten, 58 milyar feetküpe yükseldi. Beklenti stokların 57 milyar feetküpe yükslemesiydi.