Küresel piyasalarda günün yakından izlenen verileri

14 Ağustos 2020

Çin:

- Konut fiyat endeksi temmuz ayında, haziran ayındaki yüzde 4.9 artış sonrasında, yüzde 4,8 arttı.

- Sanayi üretimi temmuz ayında, haziran ayındaki yüzde 4.8 düzeyinde sabit kaldı. Beklenti sanayi üretiminin yüzde 5,1 artmasıydı.

- Perakende satışlar temmuz ayında haziran ayındaki yüzde 1,8'lik düşüş sonrasında, yüzde 1,1 düştü. Beklenti endeksin yüzde 0,1 artması yönündeydi.

Fransa:

- Tüketici fiyat endeksi temmuz ayında, beklentileri karşılayarak, aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 0,9 arttı. Endeks haziran ayında aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 0,9 artmıştı.

Avrupa Birliği:

- Ticaret dengesi, beklenti olan 12,6 milyar euronun üzerinde, 21,2 milyar euro fazla verdi. Ticaret dengesi haziran ayında 9,4 milyar euro fazla vermişti.

- Gayri safi yurt içi hasıla ikinci çeyrekte, beklentileri karşılayarak, bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,1 ve bir önceki yılın aynı çeyeğine göre yüzde 15 düştü.

- İstihdam ikinci çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,8 ve bir öncei yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,9 azaldı. Beklenti çeyreklik ve yıllık yüzde 1,7 düşüş olması yönündeydi.

ABD:

- Tarım dışı verimlilik İkinci çeyrekte, yüzde 1,5 artış yönünde olan beklentiyi aşarak, bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,3 arttı.

- Perakende satışlar temmuz ayında, beklenti olan yüzde 1,9'luk artışın altında, aylık yüzde 1,2 arttı. Perakende satışlar haziran ayına yüzde 8,4 artmıştı.

- Sanayi üretimi temmuz ayında, beklentileri karşılayarak, aylık yüzde 3 arttı. Sanayi üretimi haziranda yüzde 5,7 artmıştı.

- Kapasite kullanım oranı temmuz ayında, beklenti olan yüzde 70,3'ün üzerinde, yüzde 70,6'ya yükseldi. Kapasite kullanımı haziranda yüzde 68,5 düzeyindeydi.

- Michigan tüketici hassasiyeti endeksi ağustos ayında, beklenti oaln 72 puanı aşarak, 72,8 puana yükseldi. Endeks temmuz ayında 72,5 puandaydı.